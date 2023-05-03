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Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinden gençlere eğitim desteği

AA

Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinden gençlere eğitim desteği

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE), oyun geliştirme konusunda yetenekli gençlere eğitimlerle destek veriyor.

Yaz ve kış olarak yılda iki kez düzenlenen DIGIAGE oyun kampları, yeni şirketlerin temellerinin atılması, girişimcilerin büyümesi, işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni fikirlerin üretilmesinin önünü açıyor.

Türkiye'nin dijital geleceği ve oyun geliştirme çalışmalarının globalleşmesi açısından önemli role sahip merkezde bugüne kadar 200 oyun geliştirildi, 70 şirket kuruldu.

Kampların Bilişim Vadisi'nde düzenlenmesi ise buradaki oyun geliştirme ve dijital içerik üretme potansiyeli ile Türk oyun sektörüne yönelik çalışmalara verilen önemi gösteriyor.

Merkezin direktörü Emre Yıldız, DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampların, Türkiye'deki oyun ekonomistlerinin gelişiminin de ispatı olduğunu belirtti.

Türkiye'de 1. ve 3. unicornun (1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan şirket) oyun sektöründen çıktığını, bu durumun da alana olan ilgiyi artırdığını söyleyen Yıldız, Türkiye'nin hyper-casual (oynaması basit oyunlar) kategorisinde dünyada oldukça iyi konumda bulunduğunu vurguladı.

Yıldız, sektörde yaşanan değişimi DIGIAGE olarak yakaladıklarını ve yayımladıkları raporda, hyper-casual kategorisinde kırılım yaşanacağından bahsettiklerini belirterek, "Gençlerimizin artık hyper-casualde değil PC, konsol, steam (dijital platform) ya da mobilde casual oyunlara yöneldiğini görüyoruz. Kampa gelen arkadaşlarımızın motivasyonu ve yaptıkları işler de doğru yolda olduğumuzun göstergesi." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin, 2021'de oyun sektöründe altın çağını yaşadığını, o dönemde 10 yatırımdan 6'sının oyun alanında yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin, bu alanda Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirten Yıldız, 2022-2023'te sektör içindeki yatırımların, oyuna göre dağılımı düştüğü için Türkiye'de bu alanda faaliyet gösterenlerin, biraz da hyper-casualden çıkması gerektiğini anladığını dile getirdi.

- "Yeni unicornlar yine oyun kategorisinden gelebilir"

Yıldız, Türkiye'nin global pazardan yüzde 5'lik pay alma hedefinden uzak olmadığına işaret ederek şunları söyledi:

"Hiç hayal değil ama bunu hyper-casual ile yapamayacağımızı anladığımız için sektörü PC'ye, konsola ya da diğer platformlara, insanlar her nerede oyun oynamak istiyorsa oraya yönlenme anlamında yüzde 5'lik hedefimiz devam ediyor. Oldukça gerçekçi hedef. Yeni unicornlar yine oyun kategorisinden gelebilir, oyun ve entertainmentten (eğlence) gelebilir. Bu hayalden uzak olmadığımızın göstergesi buradaki katılımcılar."

Yıldız, DIGIAGE oyun kamplarının, yeni şirketlerin temellerinin atılmasına, girişimcilerin büyümesine, işbirliklerinin geliştirilmesine, yeni fikirlerin üretilmesine ve oyun geliştirme çalışmalarının uluslararası arenaya taşınmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kampların, Türkiye'nin dijital geleceği için önemli role sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "DIGIAGE'de bugüne kadar 200 oyun geliştirildi, 70 şirket kuruldu. DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı'nın Bilişim Vadisi'nde düzenleniyor olması, hem Bilişim Vadisi'ndeki oyun geliştirme ve dijital içerik üretme potansiyelinin altını çizmesi hem de Türk oyun sektörüne katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların önemini göstermesi açısından da önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin oyun hikayesi bulma anlamında avantajlı olduğunu vurgulayan Yıldız, "Anadolu'da hangi köye gitseniz hikaye duyarsınız. Günün sonunda oyuna başlamak için hikayeye ihtiyaç var, tarihe ihtiyaç var. Bizim dışımızdaki ülkelerde belki Asya'da, Orta Doğu'da yine hikayenin gücü etkili olabilir ama bu işi tüketen tarafta, Avrupa ve Amerika pazarı hikayenin eksik olduğu yerler." diye konuştu.

Yıldız, kendi karakterlerini yaratmak için ciddi ekosistem üretmeyi amaçlayan bu pazarlarda filmlerin ardı ardına çıktığını ancak yapımların hiçbirinin tarihe dayanmadığı ve çok hızlı tüketilen içeriklerden oluştuğunu söyledi.

Anadolu gözlemlendiğinde ise her yerde hikaye bulunduğunu yineleyen Yıldız, "Anadolu'nun tamamında estetik kaygı var. Bu topraklar İslamiyet tarihi ve İslamiyet öncesiyle, her yeriyle estetik kaygıya sahip topraklar. Dolayısıyla bu hikayenin gücü, Anadolu'daki bu estetik kabiliyet, estetik kaygı, oyun ekosisteminde bizi diğer ülkelerden biraz daha ön plana çıkartıyor." ifadesini kullandı.

- "Hızlandırıcı programla eğitip donatıyoruz"

DIGIAGE'nin, oyun start-upları (girişim) gibi kabuğuna sığmayıp Bilişim Vadisi'nin kurduğu spin-off (bir şirketin, içinde yeni bir girişim kurması) olarak faaliyetine devam ettiğini belirten Yıldız, insanlara anlattıkları girişimci olma, işbirlikleri ve ticarileşmeyi DIGIAGE olarak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Emre Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"DIGIAGE olarak önce yeteneği keşfediyoruz, sonra o yeteneği hızlandırıcı programla eğitip donatıyoruz. Sonra da erken aşama yatırım alması için kendimiz yatırım yapıyoruz. Şirketleşmesi noktasında muhasebe, hukuk desteği veriyoruz. Globalleşmesi ve uluslararası alana çıkması için de yine ilk günden son güne kadar yanında oluyoruz."

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