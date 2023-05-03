Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan N.A'nın İzmit'te olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan N.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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