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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

AA

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan N.A'nın İzmit'te olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan N.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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