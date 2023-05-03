Kocaeli'de küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemesi desteği

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki 303 balıkçıya tekne bakım malzemesi dağıttı.

"Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi" kapsamında dağıtılan tekne bakım malzemelerinin bulunduğu koliler İzmit Sekapark'ta balıkçılara teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programda, göreve geldikten sonra pandemi ve müsilaj gibi problemlerle karşılaştıkları için yola başlarken yaptıkları planları değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Müsilaj felaketinin ardından küçük ölçekli balıkçılara destek olmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Büyükakın, "Belli ölçü ve özelliklerdeki kayıkların sahibi 303 arkadaşımızın aldığı yardımın toplam bütçesi 1,5 milyon lira." dedi.

- "Denize arıtılmadan bir damla su bırakmıyoruz"

Büyükakın, İzmit Körfezi'ni temizlediklerine de değinerek, "23 arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Denize arıtılmadan bir damla su bırakmıyoruz. Yıllardır körfezin ucunda birikmiş çamur var. Ben burada arıtma çalıştırıyorum ama Marmara'ya kıyısı olan 7 il var. Onlar çalıştırmadığı zaman anlam ifade etmiyor. Bir taraftan da onu bakanlıkla yönetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Denizdeki çamurun alınmasının müsilaj açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Eğer Marmara'da oksijen 8'in altına inerse yavaş yavaş tehdit başlıyor. Bu ne demek? Yavaş yavaş tutabileceğiniz balık türlerinin azalması demek. Oksijen azaldıkça balıkların yaşamı azalacak çünkü besin maddelerinin yok olmasına sebep olacak. Aslında bu çamur temizleme işi ölmeye başlayan Marmara'nın ölmemesi için tarihi çalışma. Marmara Denizi'nin hayata tutunması için tarihi çalışmadır. Türkiye'nin en büyük çevre çalışmasıdır, Avrupa'nın en büyük çalışmasıdır. Dünyada bu ölçekte çalışma çok az yerde var. Toplam bütçesi 120 milyon dolar, yaklaşık 2,5 milyar lira. 2 Mayıs 2023 Marmara'nın yeniden hayata yeniden dönüşü açısından en kritik tarihtir."

Büyükakın, verdikleri desteklerin balıkçılara bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.

Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel de Kocaeli'de denizciliğin daha da ileri gideceğine değinerek, bunun başlangıç noktasının deniz taşımacılığı ve balıkçılar olduğunu ifade etti.

- "Desteklerin devam etmesini diliyorum"

Malzeme desteğinden yararlanan Gözde Yumuşak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne balıkçılara verdiği destekler için teşekkür etti.

Karamürsel'de 4 kişilik tayfasıyla 4,5 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Yumuşak, balık durumuna göre Marmara, Ege ve Karadeniz'de avlandıklarını kaydetti.

Yumuşak, paketlerde epoksi macun, antifauling boya, dolgu macunu, balıkçı tulumu ve Türk bayrağı olduğunu aktararak, desteklerin artarak devam etmesini istedi.

Kandıra'da balıkçılık yapan İsmail Tuncay da destek paketinin bazı ihtiyaçlarını gördüğünü belirterek, teşekkür etti.





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