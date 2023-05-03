Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında baba ve kızı yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kandıra Ağva kara yolu Üğümce Yunuslar mevkisinde T.K. yönetimindeki 06 GA 4581 plakalı hafriyat kamyonu ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 GA 4522 plakalı kamyon ve karşı yönden gelen Ersin S'nin kullandığı 41 EB 425 plakalı panelvanın karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Panelvanda sıkışan Ersin S. ve kızı Zeynep S. (5), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 06 GA 4522 plakalı kamyonun sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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