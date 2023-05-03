Kocaeli'de atık kartonların biriktirildiği alanda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konfeksiyon atölyesi girişinde atık kartonların biriktirildiği alanda çıkan yangın söndürüldü.



Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde konfeksiyon atölyesi girişinde geri dönüşüm için biriktirilen kartonlar alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bir kedi yavrusu da telef oldu.



Dumandan etkilenen konfeksiyon çalışanı A.D. ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.