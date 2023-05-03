Kocaeli'de garajdaki otomobilden villaya sıçrayan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki katlı villanın garajındaki otomobilde çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maşukiye Mahallesi Bademli Sokak'ta yabancı uyruklu kişiye ait iki katlı villanın garajındaki otomobilde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, villanın üst katına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, villada hasar oluştu.

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