GÜNCELLEME - Kocaeli'de kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli ile olayla ilgisi olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne dün, kendini kargocu olarak tanıtıp Serkan Kurtgöz'ü (44) silahla öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.Y'nin Tokat'ta olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Şüpheli ile Serkan Kurtgöz arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Serkan K'nin cenazesi ise Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Serkan Kurtgöz'ün yakınları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne dün motosikletle gelen bir kişi, Serkan Kurtgöz'ün evinin zilini çalmış, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Kurtgöz'ü çağırmasını istemişti. Kapıya gelen Kurtgöz, şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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