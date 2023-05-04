Karamürsel'de KO-MEK sergisi açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerlerince yapılan ürünlerin bulunduğu sergi, Karamürsel ilçesinde izlenime sunuldu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ​​​​​​​yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, ortaya çıkarılan ürünlerde ciddi bir emek olduğunu kaydetti.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da bu kurslarda edinilen bilgilerin sadece kursiyerler için değil, onların çevresindeki insanlar için de bir aydınlanma sağladığını kaydetti.

Katılımcıların kurslarda sosyalleştiğini ifade eden Yıldırım, tüm hedeflerinin vatandaşa daha iyi hizmet sunmak olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından kursiyerler, Büyükakın'a tablo ve KO-MEK bohçası hediye etti. Büyükakın da kendisine hediye edilenleri, yakında evlenecek olanlara takdim etti.

Büyükakın, Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Yıldırım ile diğer protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri sergiyi gezdi.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Halk Eğitim Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve vatandaş katıldı.

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