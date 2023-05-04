Kocaeli'de arkadaşını öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlının yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık U.İ. ile müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, iddia makamının celse arası esasa ilişkin verdiği mütalaası okundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık U.İ, önceki savunma ve beyanlarını tekrarladığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tolga G'nin, 2 Mart 2022'de Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokağı'ndaki evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı U.İ. tutuklanmıştı.

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