Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.



Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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