Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası programı düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde, Trafik ve İlk Yardım Haftası programı düzenlendi.



Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Okul Müdürü Filiz Della'nın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Karamürsel İlçe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğünden polis memuru Recep Kaymak ise emniyetin trafikte kullandığı materyalleri tanıttı.



Cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarının kullanılması gerektiğini dile getiren Kaymak, "Karşı kaldırıma, yaya geçitlerinden geçmeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken, önce sola, sonra sağa ve tekrar sola bakarak geçmeliyiz. Trafik polisinin olmadığı yerlerde, trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmeliyiz. Üst geçit olan yerlerde mutlaka üst geçidi kullanmalıyız. Taşıtlara asılmamalı ve taşıtlar durmadan inip binmemeliyiz. Taşıt pencerelerinden kollarımızı ve başımızı çıkarmamalıyız. Duran bir taşıtın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz. ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan trafik konulu gösteri sunuldu.



Daha sonra program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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