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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Türkiye'nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli" Zirvesi

AA

"Türkiye'nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli" Zirvesi

KOCAELİ (AA) - Ekonomi Gazetesi öncülüğünde düzenlenen, "Türkiye'nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli" Zirvesi'nde iş ve ekonomi dünyasından katılımcılar, kentin geleceğine dair görüş ve önerilerini paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO) ev sahipliğinde yapılan organizasyon, Başiskele ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zirvenin düzenlendiği otele yeni makam aracı Togg'u kullanarak geldi.

Otelin girişinde kendisini karşılayan gazetecilerle yeni makam aracıyla ilgili izlenimlerini paylaşan Büyükakın, Togg'un yol tutuşu, ivmelenmesi, yol hakimiyeti ve güvenliğinin bambaşka bir sürüş keyfi sunduğunu söyledi.

Büyükakın, Togg'un gerçekten de bir otomobilden daha fazlası olduğunu vurgulayarak, "İçine bindiğinizde tamamen yazılımlarla güçlendirilmiş bir yeni nesil aracın içine biniyorsunuz. Motor sesinin olmaması, elektrikli ve güçlü motoru sayesinde başka bir konfor daha sağlıyor. Bu aslında gerçekten Türkiye'nin yeni yüzyılının önemli sembollerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Soruları yanıtladıktan sonra Togg'a binen gazetecilerle kısa bir gezinti yapan Büyükakın, daha sonra "Türkiye'nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli" Zirvesi'ne katıldı.

- "Kocaeli Türkiye'nin sanayileşme tarihinde bambaşka yere sahip"

Tahir Büyükakın, zirvenin açılışında, Kocaeli'nin Türkiye'nin sanayi yoğunluğu en fazla olan ili olarak bilindiğini belirterek, bunun doğru bilinen, bir yanlış olduğunu kaydetti.

Öncelikle, bu yanlışlar ve ezber hatalarıyla boğuşmaları gerektiğine işaret eden Büyükkakın, "İçine doğduğumuz şu zaman aslında aynı 1920'lere benziyor. O zamanın dünyası bambaşkaydı. Yepyeni şartlar vardı, orada yepyeni şeyler yapmak mümkündü. O zamanlar biz bir taraftan Duyun-u Umumiye'nin borçlarını ödemekle uğraşırken, öbür yandan yeterince müteşebbisi olmamış bir Türkiye'nin yeniden inşa edilmesinin koşullarını arıyorduk." diye konuştu.

Büyükakın, 1923 İktisat Kongresi'nde milli sanayi hamlesinin, devlet eliyle sanayileşmenin beraberinde burjuvazinin de yetişmesiyle Türkiye'nin kalkınabileceğine dair kanaatlerin ifade edildiğini belirterek, "İşte Kocaeli de onlardan birisi." dedi.

Kocaeli'de 1930'lu yılların hemen başında Sümerbank Dokuma Fabrikası, Seka Kağıt Fabrikası ve buna benzer birçok önemli yatırımın gerçekleştiğini anlatan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Ardından bir başka sanayileşme, kalkınma aklıyla Tüpraş'ın yapılması, Petkim'in yapılması, İGSAŞ'ın yapılması gibi Kocaeli Türkiye'nin sanayileşme tarihinde de gerçekten bambaşka yere oturan bir şehir. Kocaeli hakkında Türkiye hakkında düşünürken kalıpların dışında düşünmenizi, özellikle dinamik etkilerle birlikte analizler yapmanızı, sadece statik kalıplar içinde kalmayarak analizler yapmanızı ve ezberletilen doğrular, doğru bilinenler ama aslında yanlış olanlar üzerinde bir daha düşünmenizi istiyorum. Kocaeli bambaşka bir yerdir. Kocaeli'de olup biteni iyi anladığımızda, Türkiye'yi ve dünyayı iyi anlamakla birlikte yeni şeyler yapmak bence mümkün olacak."

- "Kocaeli'nin kişi başına ihracatı 18 bin 155 dolar"

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da kentin Türkiye'deki imalat sanayisinin yüzde 13'üne ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 17'sinin Kocaeli'de yapıldığını ifade etti.

Kocaeli'nin kişi başına 18 bin 155 dolar ihracat yaptığına dikkat çeken Zeytinoğlu, "Tüm ülke Kocaeli kadar ihracat yapıyor olsaydı, ülkemizin ihracatı 1 trilyon 548 milyar dolar olabilirdi." dedi.

Zeytinoğlu, sanayi alanlarının büyüklüğü bakımından Kocaeli'nin Türkiye'de 13. sırada olduğunu dile getirerek, "Ankara en büyük sanayi alanı olan ilimiz. Konya, Sivas, Bursa, Adana, Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Gaziantep bizden daha fazla sanayi alanına sahip. Biz 13'üncü sıradayız. Aslında katma değer de burada devreye giriyor." şeklinde konuştu.

- "Dünyanın her ülkesinde Kocaeli'de üretilmiş bir ürün bulunuyor"

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ise Kocaeli'nin sanayi kültürünün cumhuriyet öncesine dayandığını söyleyerek, kentin bugün hala cazibesini yitirmediğini ve ülkeye katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Dünyanın hemen hemen her ülkesine Kocaeli'de üretilen bir ürün sunulduğunu aktaran Yıldız, "Yıldızlar Yatırım Holding de bunun bir parçası olmak için tüm gayretleriyle çalışıyor. İSO 500'de grup şirketlerimizden Yıldız Entegre 21. sırada, İGSAŞ İstanbul Gübre'de 90. sırada yer alıyor." diye konuştu.

- "Kocaeli'nin çıtası yukarı çıktıkça Türkiye'yi de yukarı çekecek"

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da büyük bir dönüşümün eşiğinde olduklarına dikkat çekerek, o büyük dönüşümün gerçekleşmesinde Kocaeli'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Dış ticaret fazlası vermek için Kocaeli'nin liderliğine ve katma değerine ihtiyaç olduğunun altını çizen Güldağ, o yüzden Kocaeli'de yapılan çalışmaları, iyi aktarmaya büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Güldağ, zirvede gündeme gelen konuları daha sonra da işlemeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Kocaeli'nin çıtası yukarı çıktıkça, Türkiye'yi de yukarı çekecek. Biz buna inanıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen "Sanayiyi Yeni Yüzyıla Taşımak" konulu panelde Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik görüşlerini paylaştı.

Zirve, panel ve oturumların ardından bugün sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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