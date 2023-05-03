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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

AA

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y'nin de bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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