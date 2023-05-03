Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y'nin de bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirilmişti.



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