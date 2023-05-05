Cumhurbaşkanı seçimine doğru

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ile 73 Selamet Kuşağı Akıncıları, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

İzmit'te bir restoranda düzenlenen programa, eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve dernek üyeleri katıldı.

Ortak basın açıklamasını okuyan 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Başkanı Ahmet Tanrıverdi, akıncı ruhunu hiç kaybetmediklerini, aradan yıllar geçtikten sonra yeniden bir araya geldiklerini dile getirerek, "Kendimize '73 Selamet Kuşağı Akıncıları' adını vererek Türkiye genelinde binlerce 'Akıncı' ile sosyal medya grubumuzu oluşturduk. 15 Mart'ta da Konya'da Akıncı dostlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklamamızı kamuoyu ile paylaştık." diye konuştu.

Konya'da yaptıkları çağrının ülke genelinde büyük yankı uyandırdığına dikkati çeken Tanrıverdi, "Bu açıklamamızın ardından çeşitli kuruluşlardan da Cumhurbaşkanımıza peş peşe destek açıklamaları geldi. Bu konuda öncü olmak bizlere son derece mutluluk bahşetmiştir. Bugün de Cihannuma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ile birlikte Cumhurbaşkanımıza desteğimizi bir kere daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine işaret ederek, "Vakit, hak yolda yürüyen ve hayırda yarışan kurum ve kuruluşların elbirliği içinde Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma vaktidir. 14 Mayıs seçimi; tam bağımsız Türkiye ile batının uydusu Türkiye tercihinin yapılacağı bir seçim olacaktır. Bu seçim; Türkiye düşmanı dış güçler, ülkemizi bölmek isteyen küresel güçler ile Türkiye'nin her alanda güçlenmesini isteyen, Anadolu ruhunu taşıyanlar arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçim; istikbal ve istiklalimizin kaderinin belirleneceği, gayrı milli güçler ile milli mücadele ruhuna sahip olanlar arasındaki bir seçim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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