Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu:

AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu:

KOCAELİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil. Bizim derdimiz; bu ülkede yaşayan insanların daha mesut, daha bahtiyar olmalarını, hiçbir konuda, özellikle ekonomi konularda sıkıntı çekmemelerini sağlamak." dedi.

Kocaeli'ye gelen Karamollaoğlu, Millet İttifakı İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin problemlerini çözeceklerine inandıkları bir seçime gidildiğini kaydetti.

Seçime giderken farklı görüşlere sahip 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldiklerine değinen Karamollaoğlu, "Meselelerimizi masaya yatırdık. Her konuda nasıl çalışacağımızı belirledik ve bunun üzerine seçim hazırlıklarımız eksiksiz olarak hamdolsun tamamlandı. Bundan dolayı da huzur içinde seçime gidiyoruz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, seçimlerin önemine işaret ederek, "Bizim derdimiz; ille de mevkiye, bir makama gelmek, birtakım imkanlara kavuşmak değil. Bizim derdimiz; bu ülkede yaşayan insanların daha mesut, daha bahtiyar olmalarını, hiçbir konuda, özellikle ekonomi konularda sıkıntı çekmemelerini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Problemleri nasıl çözüleceğinin belli olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Adaleti kamil manada sağlarsak emin olun problemlerimizin büyük bir kısmının kısa zamanda çözüldüğüne şahit olacağız." dedi.

Açılışa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları ve Saadet Partililer de katıldı.

- "Biz dünyanın her yerinde barış olsun isteriz"

Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli Buluşması" programına katılan Karamollaoğlu, iş başına gelirken problemleri çözmek üzere birtakım vaatlerde bulunduklarını, bunu gerçekleştiremezlerse de vatandaşın kendilerini değiştirme hakkına sahip olduğunu anlattı.

Dünyada bütün ülkelerle barış içinde yaşamayı arzu ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz dünyanın her yerinde barış olsun isteriz. Amerika'yla da Avrupa'yla da Rusya'yla da Çin'le de görüşürüz. Afrikalı ülkeleriyle de bir araya geliriz. Dünyada bütün insanlığın barış içinde olması için gayret sarf ederiz. Dikte ettirmeyiz, bizim ilkelerimiz arasında başkasının tepesine binip 'İlle de benim dediğim gibi yaşayacaksın, benim dediğim gibi davranacaksın, politikalar oluşturacaksın' diye bir anlayışımız yok."

Karamollaoğlu, ülkenin her yerinde yatırımların yapılması gerektiğine işaret ederek, "Biz insansız hava araçlarının Türkiye'de imal edilmesine bigane kalamayız ki karşı çıkmayız ki... Allah razı olsun, daha da güzelini yapalım. Neden onların motorları Türkiye'de yapılmıyor?" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de kurulu fabrikada uçak motorları imal edildiğini aktaran Karamollaoğlu, "8 ayrı tipte uçak motorumuz var. Mübarekler bunun hangisi hangi uçakta kullanıyor? Bir de bunu söyleyin. Yok." dedi.

Programın sonunda Karamollaoğlu'na çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİ TAM DA TAHMİN ETTİĞİMİZ GİBİ DİKTATÖRLÜĞE MEYLETTİ  
YEREL HABERLER KARAMOLLAOĞLU: BAŞKANLIK SİSTEMİ TAM DA TAHMİN ...
Karamollaoğlu: Başkanlık sistemi tam da tahmin ettiğimiz gibi diktatörlüğe meyletti
YEREL HABERLER Karamollaoğlu: Başkanlık sistemi tam da tahmin ...
Karamürsel'de jandarmadan uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER Karamürsel'de jandarmadan uygulamalı trafik eğitimi
Cumhurbaşkanı seçimine doğru
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı seçimine doğru
Depremzede öğretmen ve öğrenciler Kocaeli'deki gençlik kampında moral buldu
YEREL HABERLER Depremzede öğretmen ve öğrenciler Kocaeli'deki ...
Türk-İş'ten Lütfü Türkkan'a tepki
YEREL HABERLER Türk-İş'ten Lütfü Türkkan'a tepki
Gebze'de PKK/KCK operasyonu; HDP ilçe başkanı ve 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gebze'de PKK/KCK operasyonu; HDP ilçe başkanı ve 5 ...
TEM'de minibüs devrildi; uzun araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER TEM'de minibüs devrildi; uzun araç kuyruğu oluştu
"Türkiye'nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli" Zirvesi
YEREL HABERLER "Türkiye'nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli" Zirvesi
Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası programı düzenlendi
YEREL HABERLER Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası programı ...
Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Vali Seddar Yavuz'dan Hıdırellez mesajı
YEREL HABERLER Vali Seddar Yavuz'dan Hıdırellez mesajı
Kocaeli'de arkadaşını öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de arkadaşını öldüren sanığın 18 yıla kadar ...
Karamürsel'de KO-MEK sergisi açıldı
YEREL HABERLER Karamürsel'de KO-MEK sergisi açıldı
Kocaeli'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de oto galeride çıkan yangında 4 otomobil zarar gördü
YEREL HABERLER Kocaeli'de oto galeride çıkan yangında 4 otomobil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.