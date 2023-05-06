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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli'de konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli'de konuştu:

KOCAELİ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah Yeniden Refah Parti'miz tam 21 sene aradan sonra bu ittifak vesilesiyle Milli Görüş'ü, 14 Mayıs'ta Meclise taşıyacaktır Allah'ın izniyle." dedi.

İzmit'te Körfez Mahallesi'nde eski bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, yeni kurulan bir parti olmalarına rağmen milletin büyük teveccühüne mazhar olduklarını söyledi.

Erbakan, "Milli Görüş'ün bereketi ve fedakar dava erlerinin gayretleriyle" Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde anahtar parti haline geldiğini kaydetti.

Partilerinin yapacağı tercihle, vereceği kararla Türkiye'nin geleceğine etki edecek, seçimlerin sonucunu değiştirecek bir konuma geldiğini belirten Erbakan, "Böyle bir noktada Yeniden Refah Partisi olarak üzerimizdeki sorumluluğun bir gereği olarak devletimiz için, milletimiz için, yeni nesillerimiz için, aile müessesemizin korunması için yedili masaya 'dur' dememiz gerektiğinin bilincinde olduk ve bu seçimlere Cumhur İttifakı'nın çatısı altında girmeye karar verdik." diye konuştu.

Erbakan, "yedili masa"nın borçtan, faizden başka bir şey söylemediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bunlar mı ekonomiyi düzeltecekler Allah aşkına. Bir Amerikalı danışman bulmuş Rifkin diye, yöneticisi olduğu bankayı batıran bir adam, dünya nüfusunu azaltmamız gerekir diyen küreselcilerin bir adamı. Bu Rifkin'e danışacak, bununla sözüm ona ekonomiyi düzeltecek. Ekonomiyi düzeltecek olsanız önce kendi belediyelerinizde düzeltirdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanıyor. Yüzde 10,70 yıllık faizle dolar borçlanıyor. O dolar borcunun faizini de İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam yaparak İstanbul halkından çıkarıyor. Belediye başkanı olmadan önce 'İstanbul'da ulaşımı ücretsiz yapacağım.' diyordu. Belediye başkanı olduğundan bugüne kadar ulaşıma yüzde 200'den fazla zam yaptı. Borç, faiz, zam ekonomisini uyguluyorsun işte. Merkezi hükümete gelsen yine aynısını yapacaksın."

- "Milletimizin sesi ve temsilcisi olacağız Mecliste inşallah"

"CHP'nin zihniyetiyle ekonominin düze çıktığı ülke tarihinde daha önce hiçbir zaman görülmemiş." diyen Erbakan, ekonominin, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'yle yaptığı mutabakatta ekonomiyle ilgili Milli Görüş prensiplerinin uygulanmasıyla düzeleceğini dile getirdi.

Erbakan, "İnşallah Yeniden Refah Parti'miz tam 21 sene aradan sonra bu ittifak vesilesiyle Milli Görüş'ü, 14 Mayıs'ta Meclise taşıyacaktır Allah'ın izniyle. Aynen 1991 yılında merhum Erbakan hocamızın yapmış olduğu ittifakta olduğu gibi inançlı kadrolar omuz omuza şiarıyla yola çıktık ve inşallah aynen 1991'de o ittifakla Erbakan hocamızın Milli Görüşü Meclise taşıması gibi biz de bu seçimlerde bu ittifak vesilesiyle Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Parti'mizi Meclise taşıyacağız. Milletimizin sesi ve temsilcisi olacağız Mecliste inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından partisinin Kocaeli'deki milletvekili adaylarıyla sahnede fotoğraf çektiren Erbakan, daha sonra kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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