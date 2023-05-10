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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Üniversitesi atölyesinde depremzedeler için ahşap ranza üretiliyor

AA

Kocaeli Üniversitesi atölyesinde depremzedeler için ahşap ranza üretiliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi atölyesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki afetzedeler için ranza üretimine başlandı.

Daha önce depremzedeler için KOÜ Vakfına gelen bağışlar ve firmaların desteğiyle temin edilen malzemelerle modül ev üreten KOÜ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit ve gönüllü öğrenciler, üretmeyi planladıkları 100 ranzayı deprem bölgesine gönderecek.

Prof. Dr. Yiğit, yaptığı açıklamada, depremlerin ardından KOÜ senatosunda afet bölgesine yönelik yardım çalışmaları için yetki aldıklarını belirtti.

KOÜ olarak bütün imkanlarla depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yiğit, kurulum kolaylığı sağlayan 18 metrekare büyüklüğünde modül evlerden tamamlanan 78'inin deprem bölgesine gönderildiğini, montajı hazır 2 modül evin ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin araç desteğiyle bu hafta içinde Adıyaman'a gönderilmesinin planlandığını aktardı.

Ellerindeki malzemeleri değerlendirmek için ranza yapmaya karar verdiklerine değinen Yiğit, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ağaç İşleri Atölyesinde görev yapan tekniker İsmail Koçak tarafından planlanıp üretilen ilk deneme ranza beğenilince, 100 tane yapma kararı aldık. Geçen hafta deprem bölgesine 5 tane gönderdik. Depremzedeler gönderdiğimiz ranzaları beğendiler. Biz de ağaç işleri atölyesinde gönüllü personelimizin yardımlarıyla seri üretime başladık. Depremin ilk haftası kurduğumuz Kocaeli Üniversitesi Dayanışma Grubunda, deprem bölgesine ranzalarla yatak gönderme çalışması başlattık."

Yiğit, güzel bir ekip çalışması yürütüldüğünü anlatarak, "Gönüllülük usulüyle deprem bölgesine faydamız olduysa ne mutlu." ifadesini kullandı.

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