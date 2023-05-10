Kocaeli'de "İyi ki Annemsin" konulu resim sergisi açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "İyi ki Annemsin" adlı resim sergisi açıldı.



Gebze Belediyesi bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İyi ki Annemsin" konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.



Serginin açılışı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından gerçekleştirildi.



Sergide eserleri bulunan kursiyerlere, Büyükgöz ve ilçe protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.

Programa, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu ve GESMEK eğitimcileri katıldı.



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