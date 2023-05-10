Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi

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Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Uyanık, Havva Mirhan Ataşer

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 15, Eda Şahin 4, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Akgül 4, Büşra Akgün 3, Asiah Monet Jones 21, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 12, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 12

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 17, Çisem İncel, Betül Kutlu 5, Özge Gonzalez 2, Ceyda Necmiye Bekar, Egesu Kurtyemez, Mikayla Amari Cowling 30, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 9, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç 9





1. periyot: 21-19

Devre: 40-40

3. periyot: 55-57





KOCAELİ (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinin ilk maçında İzmit Belediyespor sahasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK'ya 71-72 yenildi.



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