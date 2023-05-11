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Kocaeli'de meslek liselilerin ürettiği elektronik deney setleri ülke sınırlarını aştı

AA

Kocaeli'de meslek liselilerin ürettiği elektronik deney setleri ülke sınırlarını aştı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Derince ilçesinde meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen elektronik deney setleri, ülke genelindeki okullara gönderilmesinin yanı sıra ihraç edilmeye başlandı.

Salgın döneminde temizlik malzemeleri üretimiyle adını duyuran Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki eğitimde kullanılan "Proses Otomasyonu ve Elektro-pnömatik Eğitim Seti" üretiminde de başarılı çalışmalara imza attı.

Parça durdurma, step motor kontrollü robotik kol, parça kontrol ve değerlendirme istasyonları gibi birçok ünitenin bir araya gelmesiyle oluşan setleri üreten öğretmen ve öğrenciler, çalışan becerilerini geliştirmeye ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklı, 286 bin 491 lira değerindeki bu setleri bugüne kadar yurt genelinde yaklaşık 40 okula gönderdi.

Temel ve ileri seviye operatör paneli uygulamaları, dolaylı adresleme, ardışık kontroller, tekli ve çoklu adım dizisi kontrolü, hata bulma ayıklama, arıza bulma ve giderme, haberleşme ayarları ve uygulamaları gibi birçok teknik uygulamaya imkan sağlayan setler, Bulgaristan'daki alüminyum fabrikasının çalışmayı beğenmesi üzerine ihraç edildi.

- Tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı istiyorlar

Okul Müdürü Selman Utkan, AA muhabirine, ürettikleri setlerin Bulgaristan'daki büyük bir alüminyum fabrikasında kullanılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencilerine yurt dışında staj imkanı sağlamak için fabrikalara gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında deney setlerini tanıttıklarını anlatan Utkan, bu kapsamda ihracata devam edeceklerini aktardı.

Utkan, Romanya'dan da elektrik malzemeleri satan firmayla anlaşma yaptıklarına değinerek, "Orada açacağı showroomda ürünlerimizi sergileyecek. Romanya'daki meslek liseleri ürünlerimizi görecek. Böylece Romanya'daki meslek liselerine deney setlerimizi satmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Başta Almanya ve İspanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ürünlerini ihraç etmek istediklerini belirten Utkan, geçen sene yurt dışına 60 öğrenci gönderdiklerini, halihazırda da 25 öğrencinin stajına devam ettiğini anlattı.

Utkan, öğrencilerin staj kapsamında 3 ayda bir değişim yaptığına işaret ederek, "Romanya'da 4 öğrencimiz çalıştıkları fabrikalarda çok beğenildi. Stajdan sonra o fabrikalarda çalışmaya başladılar. Deney setlerini sattığımız alüminyum fabrikasında da şu an 2 öğrencimiz staj yapıyor. Onları da işe almayı düşünüyorlar." dedi.

- "58 farklı set üretebiliyoruz"

Elektrik elektronik teknolojisi öğretmeni Bülent Karayazı ise atölyede 58 farklı eğitim seti ürettikleri bilgisini paylaştı.

Ülkedeki tüm okulların bu eğitim setlerine ulaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Karayazı, ayda 100 set üretme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Karayazı, ihraç edilen eğitim setlerinin yalnızca işçilerin becerilerini geliştirmekle kalmayacağına, aynı zamanda mühendislere karşılaştıkları zorluklara yenilikçi çözümler bulma konusunda yardımcı olacağına dikkati çekti.

Setlerin uygulamalı deney yapma fırsatı sunduğunu dile getiren Karayazı, bu sayede öğrencilerin pratik problem çözme becerileri edindiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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