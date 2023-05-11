Kocaeli Valisi Yavuz'dan Hemşireler Haftası mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında sağlık teşkilatının en önemli unsurlarından biri olan hemşirelerin, zorlu çalışma şartlarına rağmen üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla insanlara fedakarca hizmet verdiğini belirtti.

Sabır, sevgi ve saygıya dayalı meslek anlayışı ile ayrım gözetmeksizin, insan hayatında hiçbir şeyle yeri değiştirilemeyecek olan sağlık gibi önemli bir alanda hizmet veren hemşirelerin, tüm hasta vatandaşların tedavi edilmesinde etkili olan en dinamik güç olduğuna işaret eden Yavuz, hemşirelik mesleğinin de bu anlayışa hizmet ettiğini vurguladı.



Hemşireliğin, temelinde insan sevgisi olan, bilgi ve beceriyle yoğrulmuş özveri ve fedakarlık kavramlarını içinde barındıran, sabrın öne çıktığı zor ve önemli bir meslek olduğunu belirten Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Hemşirelerimizin, yaptıkları hizmetin ve mesleğin kutsallığı ölçüsünde, insan sevgisiyle dolu olan bu mesleğin sağladığı manevi hazzın, dünyanın, hiçbir şeyi ile değişilemeyecek güzellikte olduğunu belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerine sundukları değerli katkılarıyla güçlü ve dayanıklı sağlık sisteminin temelini oluşturan hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum."





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