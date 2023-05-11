Gölcük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta gerçekleştirilen programda, öğrencilere İlçe Trafik Denetleme Tescil Büro Amiri Muhammet Emin Demir tarafından bilgilendirme yapıldı.



Demir, yaptığı konuşmada, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemerinin takılmasının önemine değinerek, "Yayalar yolun karşısına geçmek için alt ve üst geçitleri kullanması gerekiyor." dedi.



Daha sonra sürücülere öğrenciler tarafından broşürler dağıtıldı, resim sergisi gezildi.



Programa, Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Emniyet Müdürü Veli Şengül ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.









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