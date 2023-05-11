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''Kılıçarslan'' oyunu görme, işitme ve fiziksel engelli bireyleri buluşturdu

AA

''Kılıçarslan'' oyunu görme, işitme ve fiziksel engelli bireyleri buluşturdu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de görme, işitme ve fiziksel engelli bireyler, özel tasarlanan salonda sahnelenen ''Kılıçarslan'' oyununu izledi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Kılıçarslan" oyununu engellilerin izleyebileceği şekilde sahnelendi.

Örnek olması ve farkındalık oluşturması amaçlanan oyun öncesinde, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) ön sıradaki koltuklar sökülerek engelli rampaları konuldu.

Selçuklu Devleti'nin Sultan Kılıçarslan dönemini konu alan oyun, duyma engelliler için işaret diliyle, görme engelliler için ise özel betimleme sistemiyle engelli bireylere aktarıldı.

Bazı fiziksel engelli bireyler ise oyunu sedye üzerinde izledi.

Tüm engelli grupların aynı anda izlediği Türkiye'deki ilk tiyatro oyunu olan ''Kılıçarslan'' sahneleme tekniğiyle de ilk olma özelliği taşıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, farklı engelleri olan bireylerin aynı anda izleyebileceği bir salon tasarladıklarını ifade ederek, "Çok heyecanlı ve mutluyuz, ilk defa böyle bir gösteri yapacağız. Bunun bir örneği yok. Daha önce aynı anda bütün engelli gruplarına hizmet veren bir sanat olmamış. Bu anlamda bir önderlik yaparak bu tarz çakışmaların artması adına bugün seyirciyle buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiziksel engelli Muhammet Budak ise engelli bireylerin sosyalleşmesinin ve hayata kazandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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