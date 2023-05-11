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Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları başladı

AA

Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de faaliyet gösteren kimya tesisinde bulunan madde ayrışım kazanının fazla ısınmasından kaynaklı bölgede tedbir alınarak soğutma işlemi başlatıldı.

Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi (GEBKİM)'de faaliyet gösteren kimya tesisinde bulunan madde ayrışım kazanının fazla ısınması ve patlama riski bulundurması nedeniyle durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek çalışmalarına başladı.

Ekipler, kazanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.


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