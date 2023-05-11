GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde, internette karavan ve konteyner satışına ilişkin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet sitelerinde ucuz fiyata satılık konteyner ve karavan ilanı vererek 13'ü depremzede 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla dün Kocaeli, İstanbul ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin, savcılık tarafından ifadeleri alındı.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise haklarında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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