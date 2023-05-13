Kocaeli Valisi Yavuz'dan Anneler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Anneler Günü mesajı

AA

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Anneler Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, aile hayatının birleştirici unsuru ve dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenen annelerin, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirtti.

Toplumun şekillenmesinde, geleceğe umutla bakan çalışkan, idealist bir neslin yetiştirilmesinde en büyük payın annelere ait olduğuna işaret eden Yavuz, "Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru ve yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Tarifi olmayan bir sevginin ve şefkatin timsali olan, evlatlarını akıllarından ve yüreklerinden bir an dahi çıkartmayan annelerimizi başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak, bizler için bir görevdir. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi, sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeli, her zaman kıymeti bilinmeli ve kendilerine saygıda kusur edilmemelidir. Sizlere ne kadar minnet duysak azdır. Her şeyden önce vatanımız için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakar annelerine bugün vesilesiyle şükranlarımı arz ediyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yad ediyorum."




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de İYİ Parti'den MHP'ye katılım
YEREL HABERLER Kocaeli'de İYİ Parti'den MHP'ye katılım
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi
Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kocaeli'de öğrenci servisi kazasına ilişkin olay yerinde keşif yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de öğrenci servisi kazasına ilişkin olay ...
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasında keşif yapıldı
YEREL HABERLER 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi ...
Ormanya'da misafir edilen leylekler ilk yuvalarını yapmaya başladı
YEREL HABERLER Ormanya'da misafir edilen leylekler ilk yuvalarını ...
Öğretim üyesinden, petrol rezervuarlarının daha etkin kullanımı için 'kimyasal yıkama' projesi
YEREL HABERLER Öğretim üyesinden, petrol rezervuarlarının daha etkin ...
Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandıran 24 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları bitti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak ...
Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski ...
''Kılıçarslan'' oyunu görme, işitme ve fiziksel engelli bireyleri buluşturdu
YEREL HABERLER ''Kılıçarslan'' oyunu görme, işitme ve fiziksel ...
Gölcük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Gölcük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta üreticilerine tavuk ve yem desteği
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta ...
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli dolandırıcılık ...
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Hemşireler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan Hemşireler Haftası mesajı
Kocaeli'de meslek liselilerin ürettiği elektronik deney setleri ülke sınırlarını aştı
YEREL HABERLER Kocaeli'de meslek liselilerin ürettiği elektronik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.