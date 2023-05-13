Karamürsel'de kadın girişimi kooperatifi 2. şubesini açtı

KOCAELİ (AA) - Karamürsel Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 2. şubesi düzenlenen törenle açıldı.



Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2101 Sokak’taki açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, kadınların istihdamına yönelik yapılan çalışmalara değinerek, "Bizler bugün olduğu gibi her zaman kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi

Kooperatif Başkanı Tuğba Türkmen de kooperatif kurmak için 7 kadın bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün 15 içeride, 5 evinden olmak üzere 20 çalışan kadınlarımızla, ikinci şubemizi açtık. Hedefimiz 100 kadın." dedi.

Köylerde yaşayan kadınlara ulaştıklarını ve ürettikleri ürünleri satın aldıklarına işaret eden Türkmen, Karamürsel Sepeti kursuna katılan kadınların ürünlerini, kooperatif üzerinden satmalarına yardım ettiklerini anlattı.

Türkmen, kadınları üretime teşvik etmeyi amaçladıklarını ve günlük yemekler ürettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Biz kadınlar imece usulü yardımlaşarak, işlerimizi yapıyoruz. İnternet sitesi kurduk. www.dogalburada.com adresimiz üzerinden evlerinde üretim yapan kadınlarımızın satışlarını gerçekleştiriyoruz. Sadece yiyecek üzerinde değil, farklı alanlarda da üretim yapan kadınları da destekliyoruz. Şu anda e-ticaret üzerinden satışlarımız yapılıyor. Yöresel anlamda çalışmalar yapıyoruz. Bunun için de Kocaeli Üniversitesi'nden destek alıyoruz. Yaptığımız ürünleri pazarlıyor, marketler ve firmalarla gönderiyoruz. Müşterilerimiz, öğrencilerimiz ev yemeklerini kooperatiflerimize gelerek burada yiyebiliyor."

Daha sonra kooperatifin 2. şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AK Parti Karamürsel ilçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Ali Osman Aydın ve vatandaşlar katıldı.





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