Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Karaağaç Mahallesi Sazlık mevkisinde fındık tarlasına giden Mustafa Demir’in (73) kullandığı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Demir, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, Kandıra Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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