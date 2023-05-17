Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Çenesuyu mevkisinde ilerleyen Erdem D. idaresindeki 41 PR 900 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden S.K. yönetimindeki 41 RD 905 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Erdem D. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.