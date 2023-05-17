Kocaeli'de suyla dolan alt geçitte bir kamyon sürücüsü mahsur kaldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde suyla dolan alt geçitte mahsur kalan kamyon sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Barış Mahallesi D-100 kara yolu güney yan yolda kapalı ve kullanılmayan alt geçide giren 07 UM 877 plakalı kamyonun sürücüsü C.E. mahsur kaldı.

Yağmur sonucu suyla dolan geçitten çıkamayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye personeli, dalgıç yardımıyla sürücüyü kurtardı.

Kamyonun çekici yardımıyla alt geçitten çıkarılması için çalışma başlatıldı.





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