Karamürsel'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D'nin (55), Oluklu Mahallesi'nde saklandığını belirledi.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.















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