Gebze'de "Geleceğe Bırakılan İzler" sergisi açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Geleceğe Bırakılan İzler" sergisi açıldı.

İlçe merkezinde bulunan Kent Meydanı'ndaki kapalı alanda Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan sergi sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Sergide, 9 kurs merkezinden 58 branşta 1980 kursiyerin katıldığı ve çizdiği tablolar yer alıyor.

Açılışa katılan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kurdele kesiminin ardından sergiyi gezdi.

Sergi, 23 Mayıs'a kadar ziyaret edebilecek.

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