Kocaeli'de 6 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 19-25 Mayıs'ta 6 oyun sahnelenecek.

Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields tarafından yazılan, çevirmenliğini Mehmet Ergen'in yaptığı "Yoldan Çıkan Oyun"u, Saydam Yeniay yönetiyor.

Aydın Sigalı, Seda Güven Şahin, Levent Muratoğlu, Utku Oğuz, Serhat Güzel, Sarper Saydam, Çiğdem Benli, Tarık Keskiner, Semih Eraslan'ın rol aldığı komedi içerikli oyunda, 1920'lerde geçen gizemli bir cinayet hikayesi anlatılıyor.

İki perdelik oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) yarın saat 20.00 ile 20 Mayıs Cumartesi saat 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- "Çöp Atlas"

Firuze Engin'in yazdığı, Rumen Kurtev'in yönetmenliğini yaptığı "Çöp Atlas" oyunu, çevre kirliliği konusunu ele alıyor.

Çeşitli canlıların birebir boyutlarındaki kuklalarla, dünyanın nasıl kirletildiğini bir çocuğun gözünden anlatan oyun, 23 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izlenebilir.



- "Minik Bulut Minnak"

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", SDKM Büyük Sahne'de 21 Mayıs Pazar saat 14.00'te çocukların karşısında olacak.

Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bulut "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi konu ediliyor.

- "Tamamen Doluyuz"

Yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı tek kişilik komedi "Tamamen Doluyuz", 24 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Oyunda, Aytek Mete Elgün birbirinden renkli karakterleri canlandırıyor.



Türk izleyicisinin yakından takip ettiği "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini yapamayan ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işe giren bir gencin yaşadıkları anlatılıyor.

- "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor"

Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor", 24 Mayıs saat 11.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Tek perdelik çocuk oyununun konusu özetle şöyle:

"Hacivat, Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister. Bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormanda ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."

- "Vişne Bahçesi"

Rus yazar Anton Çehov'un kaleme aldığı, Belgi Paksoy'un Türkçeye çevirdiği, Mehmet Birkiye'nin yönettiği "Vişne Bahçesi", 25 Mayıs Perşembe saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

İnsan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliğiyle aktarıldığı oyunda, hüzünle mutluluk, aşkla keder, komediyle yıkım iç içe geçiyor.

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