Vali Yavuz'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan kurtuluş hareketinin, cumhuriyetin başlangıcı ve ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasının ilk adımı olduğunu belirtti.



Samsun'da 104 yıl önce başlatılan milli mücadelenin, büyük zorluk ve fedakarlıkların yanında milletin topyekun seferberliği sayesinde zaferle sonuçlandırıldığını vurgulayan Yavuz, vatan topraklarına göz dikenlere karşı engin vatan sevgisiyle topyekun bir şekilde harekete geçen aziz Türk Milleti'nin, kahramanlık ve destansı bir cesaretle vatan toprağında bir gün bile esir kalmayacağını tüm dünyaya haykırdığını bildirdi.

Gençlere seslenen Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesinin sembol günü olan 19 Mayıs'ı, istikbalin sembolü gençlere bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' sözleriyle gençliğe ve gençlere olan güvenini vurgulamıştır. Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Gençlerimizi, milletimizin en büyük zenginliği olarak kabul ediyor, onlara milletçe güveniyoruz."



Yavuz, gençlerin Türkiye'nin geleceği ve yarınların teminatı olduğuna işaret ederek, "Bizler de gençlerimizin gelecekte sorumluluk üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlık mücadelemizin 104. yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, sevgili gençlerimizin, Kocaelili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.









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