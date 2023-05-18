Kocaeli'de 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübre dağıtıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında, mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda projeyle üreticilere destek veriliyor.

Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla hayata geçirilen "2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi" çerçevesinde, yaklaşık 25 milyon lira değerinde yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen projede, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre yardımıyla, bu yıl 80 bin dekar tarım arazisi desteklendi.

- "Tarıma katkıda bulunmak için çiftçilik yapıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen üretici Bekir Yener, desteklerden duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Destek oldukları sürece daha çok ekip biçiyoruz. Ben 73 yaşındayım, kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Bu desteği verenlere çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İsmail Öztürk (70) de çiftçi olarak yaşadıkları zor zamanlarda belediyenin her zaman destek verdiğini vurgulayarak, gübre, tohum ve mazot desteğinin önemine değindi.

Kerim Avcı ise 7 dönüm arazisi olduğuna işaret ederek, "Tarıma katkıda bulunmak için çiftçilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah çok güzel günler bizi bekliyor. Tahir Büyükakın başkanımız çiftçilerin her zaman yanında oluyor. Mazot, gübre, tohum, her türlü desteği veriyor. Üstelik bunları ayağımıza kadar getiriyorlar. Büyük hizmet. Sağ olsunlar, var olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

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