Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hakkında 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Y'nin (28), Yalakdere Mahallesi'nde saklandığını belirledi.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.





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