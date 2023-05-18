Kocaeli'de komşusunu öldürmekten yargılanan sanık 25 yıl hapse çarptırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.F.Y. ve maktul Feyyat Er'in eşi Dedevi Er ile taraf avukatları katıldı.

Söz alan sanık avukatı, sanığın eşi C.Y. ile maktulün eşi Dedevi Er arasında olayın kazara olduğuna dair telefon yazışmalarını mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından duruşmada okunan yazışmalara ilişkin beyanı alınan Dedevi Er, mesajların eşinin hastanede olduğu zaman yazıldığını iddia ederek, "16 yaşındaki oğlum yazdığım mesajları görüyordu. Onun tedirgin olmaması için bu şekilde yazdım." dedi.

Tekrar söz verilen sanık avukatı, H.F.Y'nin maktulü kazara öldürdüğüne ilişkin tanıkların dinlenilmesini talep etti.

Talebe ilişkin Cumhuriyet savcısı, söz konusu iddia ve tanık dinleme taleplerinin, olayın niteliğini değiştirmeyeceğini söyleyerek reddini istedi.

Sanık H.F.Y, maktulün çocuklarıyla kendi çocuklarıymış gibi ilgilendiğini, olayda öldürme kastının olmadığını savunarak, beraatını talep etti.

Aranın ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık H.F.Y'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi. Heyet, "takdiri indirim" uygulayarak sanığın cezasını 25 yıl hapse düşürdü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 Mayıs 2022'de, tartıştığı H.F.Y. tarafından evinde bıçakla yaralanan Feyyat Er, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan H.F.Y. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.