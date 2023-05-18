Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez, Dilovası, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 482 gram esrar, 289 gram bonzai, 147 gram metamfetamin, 3 gram skunk, 6 uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 210 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.











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