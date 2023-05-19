Kocaeli'de el sanatları kursları ev hanımlarının kişisel gelişimine katkı sağlıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de tasarladıkları ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) bünyesindeki 9 kurs merkezinde çeşitli branşlarda 1980 kursiyerin el emeği göz nuru eserleri ilçe merkezinde sergileniyor.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, kursların kadınlara maddi ve manevi katkı sunduğunu söyledi.

Kursların ilgi gördüğünü belirten Büyükgöz, "Vatandaşlarımıza burada el sanatları becerileri sağlıyoruz. Bunun yanında onların sosyal hayatın içerisinde olmalarına hatta aile ekonomisine katkı sunmalarına yardımcı oluyoruz. Sergide de görüleceği gibi gerçekten son derece mükemmel eserler var. Her dalda 22 branşın hemen hepsinde profesyonel ürünler var." diye konuştu.

Büyükgöz, kurs faaliyetlerinin branş ve mekan olarak zenginleştirileceğini kaydetti.

- "Kurslarda öğrendiklerimle kendimi geliştirdim"

Kursiyer 3 çocuk annesi Hanife Yazıcı da kurslara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yazıcı, kurslara üç senedir devam ettiğini anlatarak, "Bize sunduğu bu imkanlardan dolayı Gebze Belediyesine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bana maddi ve manevi katkı sağlıyor. Bütün hanımlara da tavsiye ediyorum kursları. Kendimi boşlukta hissediyordum. Kurslar sayesine öz güvenim geldi. Sosyal medya üzerinden de ürünlerimin satışını yapıyorum. Çok da güzel geri dönüşler alıyorum." ifadelerini kullandı.





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