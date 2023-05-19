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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ford Otosan'da üretilen araçlar İstanbul'a deniz yoluyla gidecek

AA

Ford Otosan'da üretilen araçlar İstanbul'a deniz yoluyla gidecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bulunan Ford Otosan fabrikasında üretilen araçlar, İstanbul'a deniz yoluyla gönderilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığındaki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda 81 madde görüşülürken kentin trafik yükünün azaltılması amacıyla Ford Otosan fabrikalarında ihracat için üretilen araçların İstanbul'a deniz yoluyla nakledilmesi kararı alındı. Bu kapsamda yurt dışına gönderilecek araçlar, MF Gelibolu ve MF Çanakkale gemileriyle İstanbul'daki Maltepe ve Yenikapı limanlarına taşınacak.

Ford Otosan'ın ihracat ürünlerini taşıyan tırların trafikten çekilmesiyle Kocaeli'nin trafiğinin rahatlaması hedefleniyor.

UKOME, daha önce de Ford Otosan fabrikasında üretilen araçların Körfez'deki Yarımca Limanı'na deniz yoluyla taşınmasına izin vermişti. Bu kararla kara yolunda 3 aylık sürede 6 bin 500 tırın kara yolundan çekilmesi ve trafik yükünün azaltılması sağlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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