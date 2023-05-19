19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ve Darıca ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törene, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile ilçe sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Törende, Hasan Ceyhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Gölcük Kapalı Spor Salonu'nda Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program icra edildi.

- Darıca

Darıca'da Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda tören düzenlendi.

Törene, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Spor Müdürü Resul Kotan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kotan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

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