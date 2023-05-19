Karamürsel'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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KOCAELİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Karamürsel'de tören düzenlendi.

Karamürsel sahilindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlamalar, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programla devam etti.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı program, ilçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.​​​​​​​

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