TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Gurbet hücumbotu ziyarete açıldı.

Kutlamalar kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçileri beyaz üniformalarıyla karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

Oğluyla gemiyi gezen Fatih Akıl, AA muhabirine, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve kabiliyetlerini görünce gurur duyduklarını söyledi.





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