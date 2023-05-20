Cumhur İttifakı'na üye partilerin ilçe başkanları Karamürsel'de esnafı ziyaret etti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin ilçe başkanları, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ali Osman Aydın, esnafı ziyaret ederek, seçimlerde Cumhur İttifakı'na verdikleri destek için teşekkür etti.



İlçe başkanları, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için de esnaftan desteklerinin devamını istedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mete, seçmenin güçlü ve kararlı iradesine ikinci turda da sonuna kadar güvendiklerini belirtti.

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