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TEKNOFEST'te ikinci olan mühendis adayları Hyperloop teknolojisinde ilerlemeyi hedefliyor

AA

TEKNOFEST'te ikinci olan mühendis adayları Hyperloop teknolojisinde ilerlemeyi hedefliyor

KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışları'nda ikinciliği kazanan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) takımı, çalışmalarıyla raylı ulaşım teknolojilerine katkı sağlamak istiyor.

GTÜ elektronik, makine, malzeme, kimya, uçak ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan 18 öğrenciden oluşan Alfa ETA-H Hyperloop Takımı, AR-GE çalışmalarının ardından ürettikleri kapsülle, geçen yıl ilki düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışları'nda jüri özel ödülü aldı.

Bu yıl 25-29 Nisan'da TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) öncülüğünde TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yarışmaya 7 aylık yoğun tempoyla hazırlanan ekip, "Hyperloop geliştirme" performansında 16 takım arasında parkur üzerinde 93 metre mesafe kat ederek ikincilik ve 80 bin lira para ödülü kazandı.

Gençlerin yeni nesil ulaşım teknolojilerine odaklanmasını sağlayan yarışmada zirvede yer almak için çalışmalarını sürdüren ekip, uluslararası organizasyonlara da katılarak raylı ulaşım teknolojisine katkı sağlayacak projeler üretmeyi hedefliyor.

- "Sabahlara kadar çalıştık"

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve takım kaptanı Ebubekir Şenoğlu, AA muhabirine, yoğun çalışarak ürünü ortaya koyduklarını söyledi.

Hyperloopun mantık olarak yüksek hızlara çıkabilen tren projesi olduğunu ifade eden Şenoğlu, dünya üzerindeki şirketlerin bu alanda Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü anlattı.

Şenoğlu, Türkiye'de geçen yıl başlatılan bu yarışmayla Hyperloop çalışmalarının ön plana çıktığını aktararak, "İki yıldır yatırım yapılıyor diyebilirim. Amacımız levitasyon (nesnenin mekanik olarak desteklenmeden dengeli konumda tutulması) sistemi ve vakumlanmış tüpler sayesinde aracı yüksek hızlara çıkarabilmek. Levitasyon sisteminde mıknatıslar kullanılarak aracın yerle teması kesiliyor ve sürtünme nedeniyle oluşan kayıp azaltılıyor. Aracımız, vakum tünelinin içine koyularak normal atmosfer basıncına göre daha az hava sürtünmesinin olduğu ortamda gitmeye çalışıyor." diye konuştu.

Trenin bu şekilde çok yüksek hızlara çıkabildiğine değinen Şenoğlu, şu an 1200 kilometre hıza ulaşmayı hedefleyen teorik çalışmaların bulunduğunu kaydetti.

Şenoğlu, prototipi ortaya çıkarmak için zorlu süreçlerden geçtiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl da yarışmaya katılmıştık ama bu yıl aracımızı tamamen yeniledik. Yaklaşık 6-7 aydır üzerinde çalışıyoruz. Tabii son 3 ay içinde hızlandık. Hatta son 1 ayda çalışmalarımız yoğunlaştı. Sabahlara kadar çalıştık. Bizim için biraz zor bir süreçti. Yarışma dönemi içinde, derslerimiz de var aynı zamanda. Ama iyi proje çıkardığımızı düşünüyorum. Takım olarak güzel çalıştık. İkincilik elde ettik."

- "Levitasyon sistemi üzerine çalışıyoruz"

Hyperloop Geliştirme Yarışları'ndan bahseden Şenoğlu, araçlarının, yarış öncesi kontrol, tünelde yarış ve vakum testinden geçtiğini anlattı.

Şenoğlu, elektromanyetik itki sistemiyle tünel içerisinde 93 metre ilerleyerek bu alandaki en başarılı takım olduklarını belirterek, "Aynı zamanda yarışma konseptinde bulunan vakumlu tünel test aşaması var. Burada, normalde 1 atm olan atmosfer basıncı 0,25'e kadar indiriliyor ve aracın üzerinde herhangi bir olumsuzluğa neden oluyor mu, testi yapılıyor." ifadesini kullandı.

İtki sisteminde kendi tasarım ve üretimleri olan yerli lineer motoru kullandıklarına dikkati çeken Şenoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fren sisteminde soğuk gaz kullandık. Onun dışında aracın kontrol sistemine, mekanizmasına ait yazılımları kendimiz yazdık. Aracımızda şu an levitasyon sistemi üzerine çalışıyoruz. En yakın zamanda bu sistemi araç üzerinde çalışır hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıla kadar bu sistemimizi aracımıza entegre edeceğiz ve tüm sistemleri birlikte çalıştırarak birincilik hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

Şenoğlu, Hyperloop projesinin gerçekleşmesi halinde İstanbul-Ankara arasındaki yolun 30 dakikalara düşeceğini ifade ederek, yurt dışında düzenlenen yarışmalara katılmak ve deneyim kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

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