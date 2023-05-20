Kocaeli'deki limanda oy verme işlemi başladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Derince Uluslararası Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 28 Mayıs'taki seçim için oy kullanabilmesine yönelik Derince'deki limanda sandık kuruldu.

Sandık kurulu üyelerinin yemin edip zarf ve pusulaları saymasının ardından saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Limanda saat 12.30'a kadar 43 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Hollanda'da yaşayan ve ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Alper Kurgin, oy kullanabilecekleri yeri seçebilmelerinin iyi bir imkan olduğunu belirtti. Kurgin oyunu hızlıca kullandığını, işlemlerinin 5 dakika sürmediğini söyledi.

Her ne kadar Türkiye'de yaşamasalar da bu ülkenin vatandaşı olduklarını ifade eden Kurgin, "Gelip oyumuzu kullanmak bizim için sevindirici oluyor." dedi.

Almanya'da 50 yıl yaşadıktan sonra ana vatana dönen Adnan Bavik (78) de gençlerin istikbali için oy kullandığını aktararak seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Limana gelen seçmenler tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

Oy kullanma işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Derince'deki limanda kurulan sandıkta 578 seçmen oy kullanmıştı.

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