İzmit Selanik Spor'a malzeme yardımı yapıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Selanik Spor'a destek amaçlı sağlanan malzemelerin teslim programına katıldı.

Kulübün Serdar Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen etkinlikte 60 eşofman, 60 forma ve 8 profesyonel futbol topu teslim edildi.

Kendisini karşılayan genç sporcularla sohbet edip fotoğraf çektiren Vali Yavuz, daha sonra halı sahada penaltı atışı yaptı.

Yavuz, kulüp sporcularından oluşan takımların karşılaştığı futbol maçını da izledi.

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya'nın da katıldığı programda, Kulüp Başkanı İsmet Tuğral, Vali Yavuz'a destekleri için teşekkür etti.

- "Devletin desteğini en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz"

Vali Yavuz, gazetecilere, devletin yetenek geliştirme ve sporu tabana yayma konusundaki kararlılığından bahsetti.

Toplumun tüm kesimleriyle yakından ilişkiler geliştirdiklerini ve devletin desteğini en iyi şekilde sunmaya gayret ettiklerini belirten Yavuz, bu kapsamda İzmit Selanik Spor'u ziyaret ettiğini, kulüp için hazırladıkları malzemeleri teslim ettiklerini söyledi.

Yavuz, gençlerin sporla uğraşmasını, onların bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak istediklerini dile getirerek, "Başta şehirdeki amatör spor kulüpleri olmak üzere sporun her dalını destekliyoruz. Gençlerimize desteğimizi bir kez daha ifade etmek için geldim." ifadelerini kullandı.





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