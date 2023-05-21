Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze ve Gölcük'te 5 operasyonda 11 şüpheli yakalandı.



Yapılan çalışmalarda 1 kilo 713 gram metamfetamin, 223 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk ile 415 lira para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, M.S, M.Y, M.G ve M.K, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı, kullanmak için uyuşturucu bulundurdukları değerlendirilen diğer 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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