AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kocaeli'de mahalle başkanlarıyla buluştu:

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin, "İptalleri önlersek, sandığa gitmeyenlerden de 20 bin oy, onları sandığa götürmeyi başarırsak havada, karada, denizde Kocaeli'de bir numara olur, çıkarız." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde partisinin mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Yıldırım, hedeflerinin 28 Mayıs'ta eksik kalan işi tamamlamak olduğunu belirtti.

Yıldırım, Kocaeli'nin Türkiye'ye yük olan değil, istihdamıyla, sanayisiyle, ihracatıyla her şeyiyle Türkiye'nin yükünü alan bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentin sanayisi olmasa Türkiye'nin birçok yönden eksik kalacağına değinen Yıldırım, "Gemi sanayi, limancılık, ağır sanayi, otomotiv sanayi, savunma sanayi velhasıl her şey burada. Dolayısıyla böylesine milli gelirimize anlamlı katkı sağlayan, istihdama çok büyük katkı sağlayan Kocaeli yine geleceği görüyor, geleceğin nerede olduğunu görüyor, biliyor." diye konuştu.

Kocaeli'de her mahalleden en az 15 oy gerektiğini aktaran Yıldırım, "Sizden 20 bin minimum oy istiyoruz. 20 bin oy ne demek? Sandığa gitmeyen 127 bin hemşehrimizin sadece yüzde 20'sinin oyu demek. Sandığa gitmeyen veya iptal edilen 23 bin 500 oyun tamamı. İptalleri önlersek, sandığa gitmeyenlerden de 20 bin oy, onları sandığa götürmeyi başarırsak havada, karada, denizde Kocaeli'de bir numara olur, çıkarız. Şimdi, o halde mahalle başkanlarına büyük görev düşüyor. Bu hesap, hesap uzmanlarının hesabına benzemez. O hesap uzmanını biliyorsunuz, çakıldı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, partinin mahalle başkanlarının, sandığa gidemeyen tanıdıklarının vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Kendi anlayışlarında hizmette siyaset olmadığına işaret eden Yıldırım, "Ama bunlar ne yaptılar? Deprem öncesi 3-5 kıyafet, yiyecek, insani yardım yaptılar. Sonra ne dediler? Oy onlara çıkmayınca, 'zehir zıkkım olsun' dediler. İnsanlık bu mu ya? Sizin insanlıktan anladığınız bu mu? Onun için depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarının yüreklerinin ateşini soğutmak için de 28 Mayıs fırsattır. Önemli gündür. Kocaeli bunun gereğini yerine getirecektir." dedi.

Yıldırım, milleti karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun çok net olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Tam bağımsızlık. Bölgesinde ve dünyada, milletimizin ve milletimize umut bağlayan ülkelerin, milletlerin sesi olun. Ermenistan 15 Mayıs sabahı 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacağım' diye açıklama yapmaya hazırlanıyordu ama hevesi kursağında kaldı, 14 Mayıs akşamı 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorum' dedi ve Karabağ'daki yenilgiyi resmen kabul etti. Bu Türkiye'nin gücüdür. Ama diğer taraftan Kemal Bey ne yaptı? Yıllardır var olan Güney Koridoru'nu yeni bir iş bulmuş gibi millete gösterdi. Türkiye, İran, Türkmenistan, Çin. Nerede Azerbaycan? Nerede iki devlet bir millet olduğumuz kardeşlerimiz? Yok. Samimi olacağız, dürüst olacağız, içimiz dışımız bir olacak."

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Yıldırım'a çini tabak hediye etti.

Programa, 14 Mayıs'ta AK Parti'den Kocaeli milletvekili seçilen Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve partililer katıldı.





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