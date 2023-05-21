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Kocaeli'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kocaeli'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Kartepe ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, hırsızlık olaylarını E.U.Ş., S.A. ve S.G'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan E.U.Ş. ile S.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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